È accusato di aver tentato di strangolare mentre dormiva nel suo letto il figliastro di 16 anni. Così un cittadino di nazionalità polacca di 39 anni è stato arrestato con la terribile accusa di aver tentato di uccidere il ragazzino, oltre che per maltrattamenti in famiglia. I fatti si sono svolti all'alba di oggi in un appartamento in via Linarolo in zona Ottavia, dove il 39enne sarebbe rincasato completamente sbronzo. L'adolescente è scosso ma le sue condizioni di salute sono buone: è riuscito a divincolarsi dalla stretta del genitore e non risulta in gravi condizioni.

Gli agenti del commissariato di Primavalle sono arrivati all'appartamento dopo che i vicini, allarmati dalle urla della compagna dell'uomo e madre del 16enne. Anche la donna è stata a sua volta aggredita. L'uomo è stato arrestato in flagranza di reato mentre stava aggredendo contro la donna e suo figlio, ora gli inquirenti stanno ricostruendo esattamente cosa sia accaduto e il contesto in cui è maturata la violenza.