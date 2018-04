in foto: Claudio Tolla insieme alla moglie

Tragedia a Ciampino. Alessandro Tolla, commercialista di 38 anni, ha tentato di sgozzare la moglie, Maria G., 37 anni, avvocato, e poi si è tolto la vita lanciandosi dal balcone del loro appartamento al terzo piano di un palazzo di via Francesco Baracca, centro del paese dell'aeroporto a pochi chilometri da Roma. Tutto è avvenuto prima dell'alba, intorno alle 5 e 30. La notizia è riportata dal Messaggero.

Per il momento non si conoscono i motivi della violenta lite tra i due che ha portato alla tragedia. Al culmine del litigio con la donna, Tolla ha preso un coltello e l'ha ferita alla gola. Pensando di averla uccisa, si è poi diretto verso il balcone e si è gettato in strada. E' morto praticamente sul colpo. La moglie, invece, è in gravissime condizioni, ma ancora viva. Soccorsa, è stata trasportata d'urgenza al policlinico di Roma Tor Vergata, dov'è tuttora ricoverata in prognosi riservata.

Sul posto sono intervenuti gli agenti di polizia del commissariato di Marino e un'ambulanza, i cui sanitari hanno soccorso e accompagnato la ferita in ospedale. Sul posto anche gli uomini della polizia scientifica, il magistrato di turno e il medico legale.