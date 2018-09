Erano circa le 16.00 del pomeriggio di ieri – mercoledì 5 settembre – quando una gazzella del Nucleo Radiomobile di Roma, è intervenuta in via Cavour su segnalazione di una collega fuori servizio per un tentativo di borseggio. La donna camminava con uno zainetto in spalla quando un giovane le se è avvicinato e, approfittando della ressa di turisti che affollava in quel momento la centralissima via di Roma, ha tentato di rubarle il portafoglio dallo zaino.

Quello che il borseggiatore non poteva sapere è che non stava tentando di borseggiare una turista o una semplice passante, ma un effettiva della Scuola Ufficiali dei Carabinieri di Roma, così è rimasto sorpreso dalla reazione della donna che lo ha fermato e, con l'aiuto di un passante, gli ha impedito di allontanarsi fino all'arrivo dei colleghi. L'uomo è stato identificato per un 28enne già noto alle forze dell'ordine. Portato in caserma è stato trattenuto in attesa del rito per essere giudicato per direttissima questa mattina a piazzale Clodio.