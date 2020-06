in foto: Foto di Reporter Montesacro

Un forte temporale sta per abbattersi su Roma oggi, domenica 21 giugno. Fulmini e tuoni stanno iniziando a rimbombare nel cielo sulla capitale, e non è escluso che possano verificarsi violenti acquazzoni. Il temporale viene dopo una giornata bellissima in cui il sole ha fatto da padrone sin dalle prime ore del mattino. Cogliendo l'occasione di questo bel tempo, in molti sono andati al mare, non aspettandosi di certo l'arrivo del temporale. Secondo le previsioni meteo, le piogge cadranno dalle 17 del pomeriggio fino alle 19, quando inizieranno a essere meno abbondanti e più leggere. Per circa un'ora però, è previsto un forte temporale, con abbondanti precipitazioni e fulmini.

Temporali a Roma e nel Lazio fino alle 19

Non solo a Roma: anche nelle province del Lazio il meteo si sta guastando per lasciare spazio alle piogge. A Rieti il cielo si è annuvolato intorno alle 17 del pomeriggio, e sono previsti temporali almeno fino alle 19 di sera. Anche a Frosinone sono previste forti piogge dalle 17 alle 19, così come a Latina e Viterbo. Nonostante il brutto tempo in arrivo ora in tutto il Lazio, per la prossima settimana è invece previsto sole e bel tempo. Le temperature massime arriveranno addirittura a oltre 30 gradi, arrivando a sfiorare i 33 martedì 23 giugno. Quella di oggi, insomma, è solo una piccola parentesi temporalesca che durerà pochissime ore: nei prossimi giorni, e almeno fino a domenica prossima, le piogge saranno solo un vecchio ricordo, permettendoci di andare al mare o a fare delle passeggiate in montagna per godere del fresco.