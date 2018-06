Nella suggestiva location del Teatro Romano di Ostia Antica si esibirà in concerto domenica 24 giugno Jeff Beck, uno dei chitarristi rock più influenti di sempre e fra i più importanti per l'evoluzione della musica contemporanea. Una serata che già si preannuncia imperdibile, uno straordinario live nel quale ascoltare tutti i grandi successi del suo repertorio; ad accompagnarlo inoltre sul palco ci saranno Vinnie Colaiuta alla batteria e l’australiana Tal Wilkenfeld al basso. Appuntamento alle ore 21:00, biglietti a partire da 45 euro + diritti di prevendita.

Una vita in musica. La sua brillante crriera ha inizio nel 1965, quando fu reclutato dagli Yardbirds che avevano appena perso Eric Clapton, trasferitosi nei John Mayall's Bluesbreakers. Beck, che in alcuni brani suonava anche il violino, si dimostrò un abile show man ed apparve, insieme a Jimmy Page, nel film cardine della Swinging London "Blow-Up" del 1966. Con il gruppo riuscì a incidere un unico album, "Roger the Engineer "; dopo poco, adducendo motivi di salute, abbandonò. L'anno successivo fondò una nuova band chiamata Jeff Beck Group che includeva Rod Stewart alla voce, Ron Wood al basso, Nicky Hopkins al pianoforte e Mick Waller alla batteria. Il gruppo incise due album: "Truth" nel 1968 e "Beck-Ola" nel 1969. Ben accolti dalla critica, sono oggi considerati antesignani dell'heavy metal. Lasciata anche questa band, nel 1972 diede vita a un'altra formazione, il trio Beck, Bogert & Appice, che però incise soltanto un singolo di successo, una cover di "Superstition" di Stevie Wonder. Nel 1975 Beck registrò un album solista strumentale decisamente fusion "Blow by Blow", che ebbe un riscontro inaspettato di pubblico e di critica. In seguito arrivarono "There & Back", "Flash", "Jeff Beck's Guitar Shop", "Crazy Legs ", "Who Else!", "You Had It Coming" e "Jeff". Fra le collaborazioni più importanti sulle quali ha lavorato negli ultimi anni impossibile non citare quelle con Jon Bon Jovi, Les Paul, Cyndi Lauper, Roger Waters, Brian May e Carlos Santana.

Come raggiungere il Teatro Romano di Ostia Antica. Situata all'interno del Parco Archeologico, per l'esattezza in viale dei Romagnoli 717, la storica arena è facilmente raggiungibile nei seguenti modi: in treno, linea Roma-Lido con partenza dalla Stazione Porta San Paolo (Piramide); in auto, immettersi nel Grande Raccordo Anulare e prendere l'uscita 28 per poi percorrere la via del Mare o la via Ostiense fino a destinazione.