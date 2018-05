in foto: Piazza San Pietro – foto d’archivio

Aggiornamento: Allarme rientrato. I carabinieri, con cinofili e artificieri, hanno ultimato le bonifiche e non è stato trovato nulla.

Telefonata anonima in una banca di via della Conciliazione: "C'è una bomba vicino al Vaticano". La voce è quella di una donna. La banca in questione è la filiale del Credito Artigiano tra via San Pio X e via della Conciliazione.

Sul posto sono intervenuti immediatamente i carabinieri. Con loro anche gli artificieri e le unità cinofile. Il personale della banca e i clienti sono stati fatti evacuare per precauzione e tutta l'area è stata transennata.

Sarebbero stati evacuati anche alcuni palazzi in fondo a via della Conciliazione. Tra gli edifici evacuati c'è Palazzo San Paolo che ospita diversi uffici vaticani e della Conferenza episcopale italiana.

Atac comunica che sono state deviate le linee di bus 23 e 34.

Ieri il falso allarme bomba alla stazione Termini

Ieri intorno alle 15 un falso allarme bomba è stato segnalato alla Stazione Termini di Roma per la presenza di un borsone abbandonato di fronte alle vetrine della libreria. Nella borsa c'erano solo indumenti. A mettere preoccupazione alle forze dell'ordine era stata una luce intermittente di colore rosso che brillava all'interno della valigia: si trattava solo di un lumino a batteria, di quelli utilizzati sulle tombe dei defunti.