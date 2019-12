in foto: Foto di repertorio

Poche ore prima di essere fermato dai carabinieri, aveva effettuato oltre 80 chiamate alla sua ex fidanzata per cercare di mettersi in contatto con lei. L'uomo, un 42enne residente a Montecompatri, Castelli Romani, dovrà rispondere dell'accusa di stalking nei confronti di una 40enne romana, colpevole, secondo lui, di averlo lasciato. Ieri sera ha probabilmente bevuto qualche bicchiere di troppo e si è presentato a casa di lei, in zona San Lorenzo a Roma. Prima ha tentato di telefonarle, poi ha suonato più volte il citofono di casa tentando di farsi aprire, senza successo, il portone. Lei, anzi, spaventata dall'insistenza del suo ex, ha chiamato il 112 per chiedere aiuto, i carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Roma piazza Dante sono immediatamente intervenuti sul posto e hanno bloccato il 42enne.

Roma, 42enne fermato per stalking nei confronti della sua ex

L'uomo si trova ora nel carcere romano di Regina Coeli a disposizione dell'autorità giudiziaria. I militari lo hanno fermato mentre si trovava ancora all'interno del condominio della vittima. Stando a quanto si apprende, la donna già aveva denunciato in passato simili comportamenti e per l'uomo era scattato il divieto di avvicinamento. Una prescrizione che ieri ha deciso di non rispettare e così, complice probabilmente l'alcol, si è precipitato a casa della sua ex per tentare l'ultimo, l'ennesimo disperato tentativo di recuperare la loro relazione.