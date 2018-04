in foto: La pizza di Gabriele Bonci

La pizza a taglio, o pizza in teglia, è una delle specialità del cibo di strada romano. Ora arriva una guida online per imparare a conoscerla e scoprire i migliori indirizzi, gusti e impasti. Si chiama Teglie Romane, nasce dagli sforzi congiunti di Pizza on the Road e del blog Tavole Romane, ed è la prima guida dedicata esclusivamente alla pizza a taglio.

In tutto sono 46 gli indirizzi recensiti, divisi nelle categorie di forno, pizzeria a tagli e cucina. Qui troviamo proposte di nomi noti e stranoti, ma anche novità e vere e proprie chicche. Ogni scheda racconta la storia del locale, la specialità imperdibile e informazioni come prezzi, orari, posti a sedere ecc. La guida presto sarà accessibile anche in inglese e sarà aggiornata con nuove edizioni.

La migliore pizza alla teglia di Roma

Alice Pizza – Porta di Roma

Angelo e Simonetta – Nomentano

Antico Forno Roscioli – Campo de’ Fiori

Antico Forno Urbani- Ghetto

Casa Manco – Testaccio

Ceccacci – San Giovanni

Delizia Pizza Gastronomica – Prati Fiscali

Eataly Roma – Ostiense

Exquisitaly – Esquilino

Farro Zero – Africano

Forno Campo de’ Fiori – Campo de’ Fiori

Grecco Enjoy – Aurelio

Il Tempio della Pizza – Tiburtino

Insieme al Pane – Talenti

L’Osteria di Birra del Borgo – Prati

La Focaccia – Lodi

Le Padelline – Esquilino

Le Sorelle – Castel di Leva

Lievito, Pizza, Pane… – Eur

Mercato Centrale – Termini

Mt Pizza – Talenti

Opulentia – Pigneto / Prati

Pane e Tempesta – Monteverde Nuovo

Panificio Beti – Monteverde Vecchio

Panificio Bonci – Trionfale

Pizza Chef – Tuscolano

Pizza Gegè – Grottarossa / Corso Francia / Eur

Pizza Luigi – Ostiense

Pizza Zazà – Pantheon

Pizzarium – Cipro

Pizzeria i Gemelli – San Paolo

Pizzeria Quattro Stagioni – Marconi

Pizzeria Rustica Italia – Porta Pia

Pizzeria Sancho – Fiumicino

Pommidoro – Centocelle

Prelibato – Monteverde

ProLoco DOL – Centocelle

Romeo C&B Testaccio – Testaccio

Santi Sebastiano e Valentino – Trieste

Spazio Niko Romito – Parioli

Supplì – Trastevere

Trapizzino Ponte Milvio – Ponte Milvio

Trapizzino Testaccio -Testaccio

Trapizzino Trilussa – Trastevere

Trevisiol – Monteverde Nuovo

Trieste Pizza – Monti