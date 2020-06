Un uomo di 58 anni è stato arrestato dopo che ha aggredito un 49enne e preso a sassate la vicina di casa, una signora anziana che da tempo veniva perseguitata dall'uomo. Un episodio di una violenza incredibile che è costata la libertà al 58enne, un tassista già noto alle forze dell'ordine: dopo l'aggressione, infatti, è stato denunciato e i carabinieri lo hanno portato in carcere a Regina Coeli. L'aggressione è avvenuta ieri pomeriggio, martedì 16 giugno. A quanto si apprende non era la prima volta che il 58enne dava fastidio alla vicina: già in passato aveva danneggiato cose appartenenti alla sua proprietà, minacciandola e perseguitandola. Ieri, la goccia che ha fatto traboccare il vaso, con la violenta aggressione da parte del tassista.

Tutto è cominciato quando il 58enne ha iniziato a manomettere per l'ennesima volta le telecamere che l'anziana vicina di casa aveva montato nel giardino della sua abitazione. È stato però sorpreso dal genero 49enne della signora, che si è avvicinato per chiedergli di smetterla. A quel punto è andata in scena la follia, con il tassista che ha aggredito brutalmente l'uomo picchiandolo soprattutto in testa, causandogli gravi ferite al capo. Non solo: quando ha visto che l'anziana vicina di casa e la figlia sono corse fuori per soccorrere la vittima, ha iniziato a prenderle a sassate. Sono stati i carabinieri della stazione Casal Palocco a fermare il 58enne, che continuava a insistere nell'aggressione. Il 49enne è stato portato d'urgenza in ospedale al Grassi di Ostia, dove è stato operato a causa di una frattura maxillo facciale. Le sue ferite guariranno in un mese. Anche il tassista è stato medicato in ospedale: dopodiché è stato portato nel carcere romano di Regina Coeli a causa dell'aggressione.