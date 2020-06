in foto: Foto da fb Lega Navale Italiana sezione Pomezia

L'altra notte una tartaruga marina Caretta Caretta lunga più di un metro ha deposto quasi cento uova sulla spiaggia di Torvaianica. Un evento straordinario, il secondo in cinque anni nel Lazio. La zona è stata subito messa in sicurezza dal personale della Capitaneria di porto, dai volontari del Centro Studi Cetacei di Sea Sheperd, Tarta Lazio, Creature del Mare Onlus e la Lega Navale Italiana. Non solo: il sindaco di Pomezia Adriano Zuccalà ha vietato "fino a 30 metri a destra, sinistra e fronte del nido (lungomare delle Sirene nei pressi del fosso della Crocetta) qualunque attività ludico-ricreativa, il passaggio di automezzi e l’illuminazione notturna".

Uova di tartaruga a Torvaianica, si schiuderanno ad agosto

"La schiusa – aggiunge il sindaco – prevista per la prima metà di agosto, seguirebbe quella del 2018 a Montalto di Castro. La deposizione delle uova sulle coste laziali si ripete invece per la quinta volta in cinque anni". Quello avvenuto la scorsa notte è un avvenimento eccezionale: la tartaruga caretta caretta, infatti, nonostante sia una delle specie più comuni nei mari, in Italia è quasi estinta. In genere le femmine di tartaruga caretta caretta dopo l'accoppiamento vanno a deporre le uova nella spiaggia dove sono nate: non importa se si sono mosse per migliaia di chilometri, riescono sempre a trovare il luogo di origine, memorizzato in modo straordinario alla nascita.