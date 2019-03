in foto: Immagine di reprtorio

Grave incidente stradale a Tarquinia, in provincia di Viterbo, dove un uomo alla guida della sua auto ha travolto un gruppo di sei ciclisti che stavano percorrendo strada Borgo dell'Argento. L'episodio è accaduto questa mattina, domenica 24 marzo, nel Comune del Viterbese. Secondo le informazioni apprese, per cause non note e ancora in via d'accertamento, l'auto improvvisamente li ha centrati e la bicicletta della vittima sarebbe rimasta incastrata sotto le ruote della macchina. Paura in strada tra automobilisti e passanti che hanno assistito alla scena, si sono fermati a prestare aiuto e hanno dato l'allarme. Sul posto, ricevuta la chiamata d'emergenza, è intervenuto il personale sanitario del 118, che ha trasportato la vittima all'ospedale Belcolle di Viterbo. Il ciclista, arrivato al pronto soccorso del nosocomio viterbese, è stato poi trasferito d'urgenza in eliambulanza al Policlinico Gemelli di Roma, per le gravi ferite e traumi riportati, poi affidato alle cure dei medici.

Nell'investimento sono rimasti feriti anche gli altri cinque ciclisti del gruppo, che si trovano sotto choc, ma fortunatamente le loro condizioni di salute non sarebbero gravi. Presenti i carabinieri della stazione locale che hanno svolto i rilievi scientifici e stanno indagando sul caso, per verificare eventuali responsabilità da parte del conducente del veicolo al quale i militari hanno ritirato la patente di guida. Le indagini sono in corso, per fare chiarezza e ricostruire la dinamica dell'accaduto. Nel frattempo l'auto coinvolta nel sinistro è stata posta sotto sequestro.