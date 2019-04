in foto: Vandalizzata la saracinesca dell’associazione di destra 2punto11 di Fiumicino

"Non ve volemo", scritto qualche giorno fa con vernice rossa sulla saracinesca, stanotte un petardo fatto esplodere e una tanica piena di escrementi lasciata all'entrata. Intorno alle 3 di oggi, 2 aprile, qualcuno ha vandalizzato l'ingresso dell'associazione culturale di destra ‘2punto11' di Fiumicino che si trova in via Giorgio Giorgis. La sede dell'associazione era stata inaugurata solo qualche giorno fa. "La bomba fatta esplodere stanotte davanti alla nostra sede non ci intimidisce, anzi, ci sprona ad essere sempre più decisi nella nostra azione politica. Non possiamo però non registrare un'escalation di intolleranza e violenza negli ultimi tempi", si legge in una nota dell'associazione. "Senza piagnistei, perché è un rischio che mettiamo in conto per chi fa militanza politica. Ma dobbiamo sottolineare come sia il risultato dell'antifascismo militante e della campagna d'odio di questi ultimi tempi contro chiunque non sia allineato al pensiero unico di sinistra. A passare da una scritta a una bomba ci abbiamo messo una settimana. Il pericolo è di passare ai pestaggi, e poi a chissà cosa. Un atto gravissimo, a prescindere dai danni effettivi alla struttura. Ci aspettiamo che il sindaco esprima ferma condanna del gesto, quale primo garante della sicurezza del territorio. Fiumicino non può permettersi una deriva di violenza fisica, nemmeno in nome dell'antifascismo", si legge ancora.

La sede dell'associazione 2punto11 è stata inaugurata lo scorso 24 marzo alla presenza di oltre 100 ragazzi del territorio, si legge sulla pagina Facebook. "Dopo i vari attacchi da parte della stampa sapientemente imboccata dall'ANPI che ha creato una cortina di fumo intorno alla nostra Associazione con lo scopo di demonizzarla agli occhi della città, questa è la nostra risposta. 2punto11 è e sarà sempre il cambiamento di rotta per affermare nuove strategie per la rivoluzione culturale. Una palestra di pensiero dove azione e pensiero si fondono, diventando un'omogenea arma contro il nulla del materialismo, l'immobilismo, l'estasi, il sonno", è la descrizione dello scopo dell'associazione.