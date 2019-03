in foto: [Foto di repertorio Tangenziale Est]

Traffico impazzito questa mattina nel quadrane Nord-Est della città, per un intervento d'urgenza dei vigili del fuoco sulla Tangenziale Est. I pompieri sono intervenuti per effettuare alcuni test sulla stabilità del tratto stradale della Circonvallazione Salaria, con il restringimento di carreggiata nel tratto interessato, che ha mandato in tilt il traffico tra Batteria Nomentana e via dei Campi Sportivi, direzione Foro Italico proprio nell'ora di punta. Le due squadre di vigili del fuoco sono intervenute alle 8.30 per le analisi tecniche, mentre diverse pattuglie della Polizia Locale sono impegnate nel gestire il traffico. Ancora non sono note le ragioni e i risultati degli interventi. Rallentamenti sono segnalati anche nel tratto tra Scalo San Lorenzo e viale Castrense nella direzione di marcia opposta.

Traffico e viabilità a Roma giovedì 21 marzo

La situazione della viabilità questa mattina nella capitale fatta da Luce Verde, segnala difficoltà alla circolazione anche via Pontina, con code tra via di Tor de' Cenci e l'Eur, e sulla Cassia Bis con automobilisti in coda tra Castel de' Ceveri e Formello in direzione di Formello. Difficoltà anche sul GrandeRaccordo Anulare con code a tratti in carreggiata interna tra la diramazione Roma Nord e lo svincolo per via Tiburtina e tra via Casilina e l'uscita per via Appia; e in carreggiata esterna tra via Aurelia e via del Pescaccio, e dallo svincolo per l'Aeroporto di Fiumicino e lavia del Mare, code tra via Prenestina e via Tiburtina. Su via Tiburtina invece code tra Grande Raccordo Anulare e via di Tor Cervara, e su via Aurelia tra il Raccordo e via Aurelia Antica.