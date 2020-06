in foto: Tangenziale Est – foto di repertorio

La sindaca Raggi ha confermato il divieto di transito veicolare su alcuni tratti della Tangenziale Est nelle ore notturne e cioè dalle 23 alle 6. L'ordinanza è valida dal primo luglio fino al prossimo 31 dicembre e ha l'obiettivo di contenere l'inquinamento acustico ambientale. Sarà quindi vietato l'accesso notturno in queste aree:

sulla Sopraelevata nelle carreggiate di scorrimento comprese tra viale Castrense altezza via Nola, circonvallazione Tiburtina altezza largo Settimio Passamonti e via Prenestina altezza via Bartolomeo Colleoni. La stessa misura sara' applicata per la circonvallazione Salaria, nel tratto tra via delle Valli e via Nomentana.

Tutti i veicoli esentati dal divieto

Dal divieto sono esentati tutti i veicoli muniti del contrassegno per i disabili, i mezzi adibiti a trasporto disabili, le ambulanze, il trasporto di sangue e organi, i mezzi del Trasporto pubblico locale, i taxi, le autovetture Ncc, i mezzi addetti alla pulizia delle strade, i veicoli del soccorso pubblico, delle forze dell'ordine e della Polizia locale, i veicoli adibiti alle attività di sorveglianza, monitoraggio, pronto intervento e manutenzione di competenza del dipartimento Sviluppo infrastrutture e manutenzione urbana.

ZTL notturne riattivate

Per tutta l'estate, fino al 30 agosto, le zone a traffico limitato ZTL del Centro Storico, del Tridente e di Trastevere saranno aperte tutti i giorni nelle ore diurne. Dal 19 giugno, però, è stato deciso di riattivarle nelle ore notturne per quanto riguarda quella del Centro Storico e quella di Trastevere. La misura, si leggeva in una nota del Campidoglio, "è stata decisa da Roma Capitale in seguito all’aumento del traffico negli orari serali. Più traffico, movida in eccesso nelle zone interessate e, per conseguenza, disagi ai residenti e alle attività aperte al pubblico, in contrasto con i vigenti protocolli di sicurezza".