Disagi per gli automobilisti romani che utilizzano la Tangenziale Est per muoversi in città. Dalle ore 22.00 di mercoledì 27 febbraio 2019, fino alle ore 06.00 di giovedì 28 febbraio 2019, la Nuova Circonvallazione Interna sarà chiusa "per consentire interventi di manutenzione" in direzione San Giovanni. Sarà così istituito il divieto temporaneo di transito sulla Tangenziale Est dall'ingresso di Via Nomentana. Gli automobilisti dovranno obbligatoriamente uscire su via della Batteria Nomentana per quanto riguarda chi proviene di Via Salaria.

Dalle ore 22.00 della sera di oggi, lunedì 25 febbraio, e fino alle 6.00 del mattino del 26 febbraio, sarà invece chiusa al traffico la zona di Porta Pia – Porta Pinciana, in particolare il sottovia Corso d'Italia e il Sottovia Ignazio Guidi, sempre per lavori di manutenzione e in entrambe le direzioni.