in foto: Foto d'archivio

Traffico bloccato per incidente sulla Diramazione di Roma sud dell'Autostrada A1 in direzione Napoli, tra San Cesareo e il bivio per l'A1. Alle 19 e 40 sono segnalate code per cinque chilometri a partire da Monteporzio Catone. Due persone sono rimaste ferite gravemente in un tamponamento a catena tra tir e automobili. E' successo intorno alle 18 e 30. Il tratto autostradale coinvolto è stato chiuso in entrambi le direzioni di marcia per consentire le operazioni di soccorso. Sul posto sono presenti quattro squadre di vigili del fuoco e le forze dell'ordine.

Aggiornamento: stando a quanto riporta l'agenzia di stampa Omniroma, ha perso la vita una delle persone ferite nell'incidente. Nel tamponamento sono rimasti coinvolti due tir, quattro automobili e un furgone. Altre quattro persone sono rimaste ferite, di cui una gravemente.

Per chi è ancora in viaggio sul Grande Raccordo Anulare, scrive LuceVerde, consigliamo di percorrere la A24 Roma Teramo fino al bivio per la A1. In alternativa, coloro che sono già sulla Diramazione di Roma sud possono uscire a San Cesareo e dopo aver percorso la Statale 6 Casilina rientrare a Valmontone. Chi invece è all'interno del traffico bloccato, può seguire indicazioni per Firenze, raggiungere la A24 Roma Teramo, uscire a Tivoli e rientrare presso la stessa stazione in direzione Napoli.