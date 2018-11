Un tamponamento a catena si è verificato nella mattinata di oggi – lunedì 12 novembre – sul Grande Raccordo Anulare di Roma. All'altezza del chilometro 31,900, circa all'altezza dello svincolo per La Rustica, si è verificato un tamponamento tra tre auto in carreggiata esterna. Per permettere l'intervento dei mezzi di soccorso, sono state chiuse due corsie in corrispondenza del sinistro, con inevitabili gravi conseguenze alla circolazione del sinistro, con code chilometriche arrivate fino all'uscita 22 per via Tuscolana.

Dopo che la Polizia Stradale ha eseguito i rilievi del caso per ricostruire dinamica ed eventuali responsabilità nel tamponamento, i mezzi coinvolti sono stati rimossi e la situazione del traffico è tornata lentamente alla normalità. Sul posto sono giunti anche i soccorsi sanitari del 118, ma nessuna delle persone a bordo delle auto incidentate è rimasta ferita in modo grave.