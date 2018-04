in foto: Il momento del taglio del tronco di Spelacchio in Val di Fiemme

Il tronco di Spelacchio è stato tagliato in due. Ma il chiacchieratissimo albero di Natale di Roma è pronto alla sua seconda vita: il suo legno verrà infatti utilizzato nella realizzazione di una casetta che sarà poi donata al Comune di Roma e che consentirà alle mamme di accudire i propri bambini in sicurezza e privacy. Lo sfortunato abete che ha illuminato il Natale di piazza Venezia tornerà dunque a Roma sotto diversa forma dopo essere stato sbeffeggiato, deriso, ma anche coccolato dai cittadini e dai turisti, che lo hanno reso il luogo più fotografato della Capitale durante le vacanze natalizie.

A gennaio il tronco di Spelacchio è tornato in Val di Fiemme e oggi presso la segheria della Magnifica Comunità di Fiemme sono iniziati ufficialmente i lavori per la realizzazione della Baby little home. Prima si è proceduto alla scortecciatura e poi alla segatura del tronco in tavole, poi il legno verrà essiccato e portato in un'azienda di Cavedine, che realizzerà i pannelli per la costruzione della casetta. I grandi abeti, ricorda PEFC Italia, un'associazione che costituisce l'organo di governo nazionale del sistema di certificazione del Programma di valutazione degli schemi di certificazione forestale, non muoiono mai grazie alle buone pratiche messe in atto dai gestori di aziende e foreste certificate PEFC: una delle caratteristiche più importanti del legno è infatti quella di poter aver sempre una seconda vita.