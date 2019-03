Addio inverno! Alle 20.58 ci sarà ufficialmente l'Equinozio di Primavera con il quale dire addio alla stagione fredda. Non solo: nella notte tra il 20 e il 21 marzo, alle ore 02.43, ci sarà la cosiddetta Superluna, ossia la Luna nella sua fase più piena. Un evento incredibile, che secondo gli scienziati non si ripeterà prima del 2030: un tempo molto lungo, e infatti era dal 2000 che non accadeva. Questa sera non solo inizierà la primavera, ma potremo vedere la luna piena gigante proprio a poche ore dall'inizio della primavera. Come fare per osservarla? Essendo una luna molto grande, ovviamente non è difficile vederla a occhio nudo. Il problema però, sarà nelle città che, se troppo inquinate, non lasceranno molte possibilità ai sognatori romantici che magari sperano di ammirare il satellite in coppia. Si consiglia quindi di armarsi di binocolo e recarsi in luoghi aperti, meglio se in montagna o in campagna. Solo in questo modo sarà possibile godere di tutti i dettagli della Superluna, delle sue sfumature, incrinature e colori invisibili negli altri giorni dell'anno.

Che cos'è la Superluna?

Chi non potesse vedere la Superluna all'aperto, può seguire la diretta streaming (a partire dalle 17.45) dal sito Virtual Telescope, dove saranno mostrate in diretta le immagini della Luna Piena più intensa dell'anno. La Superluna si verifica quando la luna piena si trova molto vicina alla Terra, per quello le sue dimensioni sembrano più grandi. La definizione corretta è "perigeo lunare", e questo avvenimento ha creato – nel corso degli anni – numerose storie e leggende intorno agli effetti del fenomeno. Si credeva infatti che durante la Superluna fosse maggiore il rischio di terremoti ed eruzioni vulcaniche, ma queste dicerie non hanno mai trovato valenza scientifica.