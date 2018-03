Grave incidente stradale ieri sera a Roma, vicino alla Basilica di San Pietro. Una suora di 64 anni è stata investita da un'auto all'altezza del civico 90 di viale Vaticano, lungo le Mura vaticane. Non è ancora chiara la dinamica dell'episodio, avvenuto attorno alle 19.30: non si sa in particolare se la religiosa stesse attraversando la strada sulle strisce pedonali o se l'investimento sia avvenuto lontano dall'attraversamento pedonale. Di certo il conducente dell'auto subito dopo l'investimento si è fermato ed è stato il primo a prestare soccorso. Sul posto sono successivamente intervenuti i paramedici del 118. La suora, una cittadina polacca, è stata trasportata in codice rosso all'ospedale Santo Spirito. Da lì, a causa delle gravi condizioni, è stata trasferita all'ospedale San Camillo, dove è ricoverata in prognosi riservata. Per cercare di ricostruire la dinamica dell'accaduto sul luogo dell'investimento sono intervenuti gli agenti della polizia municipale del Primo gruppo centro, che hanno effettuato tutti i rilievi del caso.

Il luogo dell'investimento