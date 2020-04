in foto: Vasco Rossi ringrazia Jacopo

"Kom…plimenti al giovane chitarrista con la vista mozzafiato su Piazza Navona che ieri ha ‘cantato' con la chitarra Sally. Molto suggestiva. Bravo Jacopo". Così Vasco Rossi su Facebook ha ringraziato Jacopo Mastrangelo, 19 anni, che su un balcone affacciato sulla stupenda piazza Navona ha suonato con la chitarra elettrica la sua versione di Sally, storico successo del rocker emiliano. Vasco Rossi ha anche postato, sempre sul suo profilo ufficiale, il video del ragazzo.

Il primo brano suonato da Jacopo: C'era una volta in America di Ennio Morricone

Il giovanissimo musicista ha eseguito diversi pezzi dall'inizio della quarantena ed è stato chiamato anche dalla sindaca di Roma, Virginia Raggi, a suonare la chitarra dalla terrazza del Campidoglio. Un mese fa suonò il primo brano, la colonna sonora del film ‘C'era una volta in America' di Ennio Morricone. "Vogliamo fare un omaggio a tutti coloro che lottano contro il coronavirus, un pensiero a tutti i nostri cari. Un omaggio di Roma ai suoi cittadini, agli italiani e a tutto il mondo. Siamo sulla terrazza del Campidoglio insieme a Jacopo Mastrangelo, il ragazzo che ci ha emozionato suonando in una Roma deserta, dai tetti di piazza Navona. In questo momento difficile per tutti noi questo vuole essere un messaggio di augurio e un segno di speranza. Uno sguardo di fiducia nel futuro. Grazie a tutti", aveva spiegato la sindaca Raggi.