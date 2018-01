Nicola Ottaviani, sindaco di Forza Italia di Frosinone, ha dato il via libera all pubblicazione sulla pagina Facebook ufficiale del comune che amministra, di un breve video dove è ripreso il volto di un giovane ladro che, da quanto si apprende, avrebbe ripetutamente saccheggiato la scuola comunale ‘La Rinascia', danneggiando la struttura per i bambini.

"Questo è l'idiota che da tempo continua a rubare dentro la scuola dei bimbi ‘La Rinascita'. Chiunque lo conosca è autorizzato ad offenderlo con il garbo che merita. Noi, intanto, come Comune di Frosinone lo denunciamo": questa la dichiarazione del primo cittadino frusinate accompagnata alla diffusione del brevissimo filmato acquisto dalle telecamere di sicurezza dell'istituto. Il video è stato pubblicato anche sulla pagina Facebook dell'esponente politico, scatenando non poche polemiche tra favorevoli e contrari alla scelta di rendere pubblico il volto del giovane ladro.