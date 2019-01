in foto: Gabriele Bonci

Dopo i famosi chef Antonino Cannavacciuolo, Carlo Cracco, Bruno Barbieri e tanti altri, sbarca in televisione anche il maestro della pizza romana: Gabriele Bonci, titolare e fondatore, tra gli altri, di Pizzarium in via della Meloria a Roma, storico laboratorio di pizza a taglio, sarà il protagonista di ‘Pizza Hero – la sfida dei forni'. Il nuovo programma andrà in onda dal prossimo 28 gennaio su Nove.

Sulla scorta di Hotel da Incubo e Ristoranti da Incubo, Bonci girerà i fornai e salverà le panetterie in difficoltà dando consigli sull'arte della panificazione. Nel programma c'è anche qualche similitudine con le sfide di 4 Ristoranti, il programma portato al successo da Alessandro Borghese e replicato da Bruno Barbieri con 4 Hotel, e con Cake Star, il programma con Katia Follesa e Damiano Carrara. Bonci, infatti, girerà per diverse città italiane e assaggerà le specialità di tre forni che hanno chiesto il suo intervento. Poi sceglierà i due panettieri migliori che si sfideranno per vincere una ristrutturazione completa del negozio. La prima puntata, come detto, andrà in onda in prima serata dal prossimo 28 gennaio su Nove.

Il comunicato ufficiale: "In “PIZZA HERO – LA SFIDA DEI FORNI”, prodotto da DRYMEDIA per Discovery Italia, in onda dal 28 gennaio alle 21:25 sul NOVE (tasto 9 del telecomando), Gabriele Bonci intraprenderà un viaggio tra i forni italiani che hanno chiesto il suo aiuto per rilanciare la propria attività nel mondo della panificazione contemporanea. Nel gioco “l’eroe della pizza” raggiungerà in ogni puntata una diversa città italiana, assaggerà i migliori prodotti di 3 forni e sceglierà i 2 più talentuosi che si scontreranno in una sfida creativa all’ultimo impasto. Solo un forno per ogni città potrà guadagnarsi il premio: un restyling completo del suo negozio"