in foto: Foto di repertorio

Tragedia sulla Cassia bis. Una donna si è lanciata da un cavalcavia, cadendo su un furgone che stava percorrendo la strada e ha provocato un incidente stradale. E' successo questa mattina intorno alle ore 12, all'altezza del chilometro 4, poco prima dell'uscita Prima Porta. Inutili i soccorsi, la donna è morta sul colpo. In gravi condizioni l'autista del furgone. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, la polizia stradale e i vigili del fuoco. Sul caso stanno indagando le forze dell'ordine che hanno effettuato i rilievi e cercato di stabilire la dinamica esatta dell'accaduto.

Incidente mortale sulla Cassia bis

Secondo le informazioni apprese, la donna avrebbe raggiunto il cavalcavia con la sua auto e, una volta. Poco dopo si è avvicinata al precipizio e si è lanciata nel vuoto. Rovinosa la caduta di diversi metri: la donna si è schiantata contro la parte superiore di un furgone in transito e sarebbe poi finita violentemente contro l'asfalto, nella corsia opposta. Il veicolo avrebbe perso il controllo e sarebbe andato a sbattere contro il guardrail. Il conducente è stato trasportato con urgenza all'ospedale Gemelli.

Strada chiusa e traffico in tilt

La strada è stata chiusa in entrambe le direzioni. Astral Infomobilità ha twittato: "Strada chiusa al traffico in entrambe le direzioni per incidente sulla Cassia bis, altezza di via di Santa Cornelia". Code e rallentamenti in diversi punti. Si raccomanda la massima attenzione alla guida.