Le riprese di Suburra 2 sono iniziate da diverse settimane e sul set c'è un ospite d'eccezione. E' Luciano Casamonica, 61 anni, membro dell'omonimo clan, che recita un ruolo dell'attesissima seconda stagione di Netflix, co- prodotta da Cattleya e Rai Fiction. Luciano è nipote del boss Vittorio deceduto 3 anni fa e celebrato in un fastoso funerale accompagnato dalla musica del film de “Il Padrino”. Come riporta L'Espresso, si occupa di selezionare i figuranti sinti che reciteranno nelle nuove puntate. La fiction, crudo ritratto della malavita romana dei giorni nostri, racconta infatti anche le vicende della famiglia sinti degli Anacleti, che sarebbe ispirata proprio ai veri Casamonica.

Una serie tv finanziata con i soldi pubblici

Tra i finanziatori della serie che vedremo il prossimo autunno c’è la tv di Stato. E Luciano, prendendo pubblicamente le difese del proprio clan, ha più volte negato, di fatto, l’operato dello Stato, dichiarando nel corso di alcune interviste che “a Roma la mafia non esiste” così come l’esistenza dell'organizzazione criminale in seno alla propria famiglia.

Luciano Casamonica sul set

Luciano Casamonica, intanto sul suo profilo Facebook sfoggia fotografie scattate nei giorni scorsi in una casa che ricorda molto le residenze del suo stesso clan, dove si intravedono alcuni cameraman e due macchine da presa. “Sono sul set di Suburra”, scrive lui stesso nella didascalia.