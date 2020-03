Un ragazzo di 38 anni ha violentato la madre, ricoverata ora in gravi condizioni all'ospedale di Tivoli. Lo stupro è avvenuto la notte tra domenica e lunedì a Subiaco, nell'appartamento della donna, che già in passato aveva denunciato il figlio per percosse. È stata la donna a lanciare l'allarme e ad attirare l'attenzione dei vicini di casa, intervenuti per soccorrerla. Sul posto, qualche minuto dopo, sono giunti i carabinieri, che hanno provveduto a chiamare il 118 per far soccorrere la donna. Dopodiché si sono recati nell'abitazione per arrestare il figlio, un uomo di 38 anni violento e alcolizzato. Il 38enne è una persona già nota ai servizi sociali, tenuta d'occhio da diverso tempo ma che non aveva mai cambiato la sua condotta. Adesso si trova in carcere, mentre la madre, una donna di 57 anni, è ricoverata in gravi condizioni all'ospedale di Tivoli.

Violenta la madre a Subiaco, 38enne già monitorato da servizi sociali

I carabinieri dovranno adesso indagare sulla situazione pregressa dell'uomo e sui comportamenti tenuti in passato. Certo è che era seguito dai servizi sociali, che più di una volta lo avevano monitorato a causa del suo comportamento violento e dei problemi con l'alcol, sfociati in una vera e propria patologia che andava avanti da anni. Una persona problematica, che aveva già dato mostra in passato di brutalità e instabilità. Quello che bisognerà capire è se la pericolosità dell'uomo sia stata sottovalutata e presa sotto gamba, o se sia stata invece segnalata alle autorità competenti. Intanto il 38enne si trova in carcere, a disposizione dell'Autorità giudiziaria.