Un inseguimento folle questa notte a Roma, terminato con l'arresto di un uomo residente a Teramo e una donna di nazionalità peruviana. Una corsa iniziata a Guidonia Montecelio e finita su via Tiburtina a Roma. Una volante dei carabinieri ha intimato all'uomo di farsi identificare, colto in fragranza mentre stava forzando una serranda di un negozio nel comune alle porte di Roma con l'aiuto della sua complice. La coppia invece di fermarsi si è dato alla fuga ignorando ogni avvertimento ignorato dall'automobilista alla guida di una Mercedes Classe A.

La corsa dell'uomo è finita fuori strada

Sfrecciando a velocità di molto sopra i limiti consentiti, fino a 180 chilometri orari, è stato inseguito fino all'incrocio con via di Pietralata dai carabinieri. Qui l'automobilista in fuga non ha esitata a speronare le gazzelle dei carabinieri che avevano approntato un posto di blocco per fermarlo, terminando però la sua corsa ribaltandosi con la vettura. A quel punto non ha avuto più scampo ed è stato fermato ed identificato, venendo successivamente arrestato con la sua complice. Da quanto si apprende avrebbe dei precedenti. Fortunatamente la disperata fuga a tutta velocità novità non ha avuto conseguenze che potevano essere ben più gravi.