Su Facebook sembra uno studente di medicina 25enne e di bella presenza. In realtà ha 40 anni. Con il profilo falso si è presentato a una ragazza di appena 15 anni, che ha accettato la sua proposta per un incontro. Si è accorta dell'inganno solo quando lui l'ha costretta a seguirlo e l'ha stuprata in un casale abbandonato sulla Tiburtina, a Roma. I fatti, stando a quanto riporta il Corriere della Sera, risalgono al novembre del 2014. L'uomo ha pure un precedente per un'altra violenza sessuale commessa a Salerno e per la quale è stato condannato a tre anni. Per lo stupro del 2014 il gip, nonostante la richiesta dei pm, decide di emettere solo un divieto di avvicinamento alla ragazza solo nel maggio del 2015. In quei mesi l'uomo ha tormentato la ragazzina con messaggi e richieste, una volta si è anche presentato a scuola della 15enne dicendo di essere il padre. Ora si trova in carcere, riporta ancora il Corrieer, per un cumulo di pena dovuto a reati contro il patrimonio.

L'uomo l'aspetta fuori scuola, poi la costringe a seguirlo in un casolare abbandonato.

I due si conoscono a novembre di quattro anni fa. La ragazza crede a tutte le informazioni contenute nel profilo falso aperto su Facebook dal 40enne e decide di incontrarlo. L'uomo l'aspetta all'uscita di scuola, poi la porta in un casale abbandonato e la stupra. Secondo un suo racconto la 15enne piangeva durante il rapporto sessuale. Secondo il gip il 40enne è incapace di tenere a freno le sue pulsioni sessuali. Nonostante questo, ha deciso non per il carcere, ma per un divieto di avvicinamento. Decisione presa, come ricordato, diversi mesi dopo i fatti.