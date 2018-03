È arrivata la condanna definitiva per Eduard Oprea, il cittadino rumeno di 41 anni che, il 3 ottobre del 2016, a Colle Oppio a Roma, stuprò una turista australiana, abbordata all'uscita di un locale, con la scusa di accompagnarla in albergo: i giudici della V Sezione collegiale del Tribunale di Roma hanno deciso per una condanna a 12 anni e 6 mesi di reclusione. Per il 41enne il pubblico ministero aveva chiesto una pena di 10 anni e 6 mesi. Le accuse nei confronti di Oprea sono quelle di violenza sessuale aggravata, lesioni e rapina.

Colle Oppio: lo stupro e l'arresto

È il 3 ottobre del 2016 quando Eduar Oprea, allora 40enne, senza fissa dimora, conosce N.P., turista australiana di 49 anni in un locale nei pressi della Stazione di Termini. Con la scusa di accompagnarla in albergo, Oprea porta la turista a Colle Oppio e, dopo averla aggredita, abusa sessualmente di lei. Pochi giorni dopo, il 6 ottobre, gli agenti della Squadra Mobile di Roma e quelli del commissariato Viminale arrestano il cittadino rumeno, recuperando anche il denaro che era stato sottratto alla donna dopo la violenza. Stando a quanto riferito dalla polizia all'atto dell'arresto, Oprea era pronto a fuggire all'estero.