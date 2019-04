in foto: Immagine di repertorio

Botte, violenze ripetute ogni giorno, umiliazioni. Le strappava i vestiti, le ha rotto il telefono, le ha stracciato la carta di identità, le impediva di uscire di casa e di avere contatti con altre persone. Soprattutto la stuprava, anche alla presenza della figlioletta di lei, costretta a guardare quello che avveniva in casa ogni settimana. Il compagno della donna, entrambi di nazionalità romena e residenti a Gaeta, provincia di Latina, dovrà rispondere delle accuse di maltrattamenti in famiglia e violenza sessuale posta in essere anche in presenza di minori.

Sulla vicenda hanno indagato gli uomini del commissariato di Gaeta in seguito alla denuncia sporta dalla vittima. Da successivi accertamenti il presunto responsabile delle violenze è risultato già noto alle forze dell'ordine per diversi crimini contro persone e contro il patrimonio. Inizialmente la signora era riuscita ad andarsene di casa, a trovare un altro appartamento e a lavorare come donna delle pulizie, ma l'uomo ha cominciato a minacciarla, l'ha privata di tutti i soldi che avevano in comune e l'ha quindi costretta a tornare a casa. Nell'appartamento avvenivano le violenze, di tipo psicologico ma anche veri e propri stupri che hanno costretto la donna a presentarsi più volte al pronto soccorso di Formia e di Gaeta. All'ospedale veniva accompagnata dall'uomo, che così poteva controllarla ed evitare che potesse raccontare tutto ai medici. Un giorno, finalmente, lei ha trovato il coraggio di denunciare tutto, ha sporto denuncia e sono cominciate le indagini. Lo straniero è stato rintracciato a Torino, dove cercava di nascondersi sperando di sottrarsi alle sue responsabilità.