in foto: Immagine di repertorio

Un ragazzo di 14 anni, è ricoverato da ieri nel reparto di terapia intensiva pediatrica del Policlinico Agostino Gemelli di Roma con ustioni su circa l'80% del corpo. La notizia si è diffusa da ieri tramite social network, con un appello per donare il sangue a favore del ragazzo che continua a rimbalzare da centinaia di post, tanto che qualcuno si è anche chiesto se fosse una bufala, l'ennesima catena di Sant'Antonio senza capo né coda: . Da quanto riferito da fonti ospedaliere a Fanpage.it le condizioni del ragazzo sono gravi e la prognosi è ancora riservata, ma non ha bisogno di ulteriori trasfusioni di sangue. L'appello per recarsi a donare il sangue è stato raccolto anche dall'Istituto Comprensivo Parco della Vittoria, l'ex scuola del giovane, venendo condiviso su Facebook e sui gruppi WhatsApp di alunni e genitori: "Un ragazzo di 14 anni, ex alunno del nostro Istituto licenziatosi lo scorso anno, è stato vittima di un gravissimo incidente domestico.

Invitiamo tutti: famiglie, personale della scuola, quanti toccati come genitori ed educatori da questo assurdo evento, a voler contribuire con sollecita premura donando sangue al Policlinico Gemelli dove è attualmente ricoverato".

Il giovane è in prognosi riservata al Policlinico Gemelli

Ancora da chiarire con certezza come il giovane si sia procurato ustioni tanto gravi. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera si sarebbe trattato di un incidente domestico: con un mozzicone di sigaretta avrebbe dato fuoco alla sua maglia, probabilmente di un tessuto acrilico, e nel giro di pochi secondi si sarebbe trovato avvolto dalle fiamme rimanendo gravemente ferito. L'episodio nella giornata di ieri – domenica 3 marzo – quando il giovane è arrivato a bordo di un'ambulanza al Gemelli in condizioni critiche. E sempre dall'ospedale rendono noto come sull'episodio è stata aperta un'inchiesta da parte della Procura, non aggiungendo altro sulle notizie relative alla dinamica dell'incidente in cui il 14enne sarebbe rimasto drammaticamente coinvolto.