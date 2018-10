Nei primi tre mesi del 2018 nelle strade di Roma si sono verificati 7300 incidenti, nei quali sono rimaste ferite 3193 persone e si sono contate 35 vittime. Questi i dati resi noti dal centro sulla Sicurezza Stradale di Roma Servivi per la Mobilità, elaborati sulla base dei dati forniti dalla Polizia Locale e resi pubblici sul portale dell'Agenzia della Mobilità di Roma sul sito muoversiaroma.it. I dati inoltre sono al ribasso: non tengono conto del "raccordo e dei tratti autostradali che entrano in città", e degli incidenti le cui istruttorie potrebbero non essere ancora chiuse".

"Quella che emerge, ancora una volta, è l'alta incidenza che colpisce i cosiddetti utenti deboli della strada, che rappresentano oltre il 74 per cento dei decessi e oltre la metà dei feriti. Tra i pedoni, tra gennaio e marzo, hanno perso la vita 19 persone (14 nel 2017); 493 i feriti. In moto e motorino, 6 i morti (7 lo scorso anno) e 1.121 i feriti. In bicicletta, sempre considerando il primo trimestre di quest'anno, una persona ha perso la vita e altre 32 sono rimaste ferite", si legge in una nota.