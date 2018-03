in foto: Antonietta Gargiulo, Luigi Capasso e le figlie Matina e Alessia

"Per coloro che credono il perdono è il momento più alto. So che la famiglia di Antonietta è molto religiosa quindi questa necessità di perdono credo sia viscerale, la fede in questi momenti per chi crede è fondamentale". Così ai microfoni di Fanpage.it il legale di Antonietta Gargiulo, l'avvocato Maria Belli. "Io non posso dire se ha perdonato o non ha perdonato. perché Antonietta è impossibilitata a parlare. Io mi fermo alle parole della famiglia che ha perdonato", ha aggiunto il legale.

Don Livio: "In un momento di luce ha perdonato"

Nei giorni scorsi anche don Livio Fabiani, che ha celebrato i funerali di Alessia e Martina, le due figlie di Antonietta uccise da loro padre, Luigi Capasso, ha detto la signora Gargiulo "in un momento di luce ha perdonato". Anche la famiglia della donna avrebbe perdonato Capasso: "Tra queste due famiglie si sarebbe potuto pensare a uno scontro ma invece c'è stato il perdono. Quando, durante i funerali, ho detto preghiamo per il papà delle due bambine c'è stato un silenzio assoluto. Non c'è stato alcun caos. I parenti hanno perdonato, chi siamo noi per dire ‘non possiamo perdonare'? Ho chiesto anche scusa a chi la pensava diversamente, ha detto don Livio in un'intervista rilasciata a TV2000. "La chiesa pratica il perdono. La famiglia di Antonietta ha perdonato. Le due famiglie si sono incontrate prima del funerale, sono state insieme in chiesa e dopo al cimitero. Sono in pace", ha detto ancora il parroco.