in foto: Tubature rotte alla Balduina – Foto Facebook

Perdita d'acqua a causa di una tubatura rotta in via Ugo De Carolis, quartiere Balduina di Roma. Sul posto sono intervenuti gli agenti del XIV Gruppo Montemario della polizia locale. Stando a quanto si apprende, sono state chiuse al traffico anche via Elio Donato e via Duccio Galimberti. La linea Atac 990 è stata deviata. I tecnici di Acea sono intervenuti sul posto e hanno sospeso l'erogazione d'acqua in diverse strade del quartiere. Per il momento non si segnalano particolari danni ad appartamenti e negozi. Scrive Fausta, una residente, su Facebook: "Secondo me è doveroso da parte del gestore informarci sui tempi di ripristino . E di predisporre misure alternative ( portarci l’acqua con autobotti) Siamo chiusi in casa senza possibilità di andare a riempire tanche o simili. Ci sono persone anziane e bambini piccoli e senza preavviso non abbiamo scorte". Sempre su Facebook Stefano informa: "Hanno messo le autobotti per la distribuzione di acqua potabile a piazza Giovenale, l.go Maccagno.

Dicono che non ci sarà acqua fino a domani".

Attacca su Facebook il consigliere municipale del Partito democratico Julian Colabello: "Sarà questo che avrà inteso la Raggi per sanificazione delle strade. Avvertito polizia locale, ufficio tecnico e Acea di corsa. Ora via D.Galimberti ma arriva da U. De Carolis. Arivederle, le tubature, chissà".