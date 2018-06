Il Comune di Roma ha deciso di sospendere temporaneamente l'autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico nel parco di Villa Ada, dove era pronto a partire il festival Villa Ada Roma Incontra il Mondo. Questo per una sentenza del Tar in merito all'assegnazione del palco. La commissione esaminatrice del Bando sull'Estate Romana, fanno sapere gli organizzatori del festival, sarebbe stata fissata per venerdì 22 giugno e perciò, almeno fino alla prossima settimana, tutti gli eventi del cartellone dovranno essere trasferiti o cancellati.

Alla base del disagio, spiegano ancora, è la pubblicazione in data 12 giugno della sentenza del Tar del Lazio, "resa nell’ambito del procedimento instauratosi con ricorso presentato dalla Nosb srl, nostra concorrente al bando, che ha impugnato la graduatoria definitiva".

Le spiegazioni degli organizzatori:

"Non possiamo non evidenziare, da ultimo ma non certo in ordine di importanza, il danno culturale e politico che viene altresì inferto al Progetto della manifestazione ma più in generale all’Arci, che aveva programmato insieme all’UNHCR i festeggiamenti della giornata Mondiale del Rifugiato, previsti per mercoledì 20 giugno, all’interno del nostro calendario. Per questa data sono previste oltre ad attività pomeridiane che coinvolgono beneficiarie dei Progetti di accoglienza (donne e bambini) di Roma, Monterotondo e Colleferro, anche iniziative di respiro internazionale con la partecipazione di ospiti istituzionali e artisti del calibro internazionale come Bombino e altri da sempre impegnati sul fronte della difesa e della tutela dei diritti umani e dei migranti. Riguardo a tale data daremo comunicazioni successivamente. Sicuri della correttezza dell’iter procedimentale posto in essere dalla commissione valutatrice e comunque perplessi per la sospensione dell’iter del procedimento autorizzatorio amministrativo posto in essere dal IV dipartimento con la Determina del 15 giugno 2018, ci auguriamo che la Commissione esaminatrice possa in piena trasparenza, autonomia e indipendenza di cui non si dubita, confermare il punteggio conferito lo scorso anno per la valutazione del Progetto da noi presentato, consentendo così lo svolgimento del Festival dell’estate romana come da calendario, nella sua 25^ Edizione.