Stefano Fassina ferito in una carica della polizia: il deputato dimesso dall’ospedale San Giovanni

È stato dimesso dall’ospedale San Giovanni il deputato di Leu Stefano Fassina, rimasto ferito in una carica della polizia nel corso di una manifestazione sindacale davanti alla sede di Roma Metropolitane. Il parlamentare era stato trasportato in pronto soccorso in ambulanza: gli sarebbe stato diagnosticato un trauma toracico, ma non avrebbe riportato fratture o altre lesioni gravi.