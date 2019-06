Due donne, una quarantenne di nazionalità bosniaca e una trentottenne croata, sono state fermate nel pomeriggio dello scorso mercoledì 19 giugno dagli agenti della Polizia Ferroviaria all'interno della Stazione Termini. Si tratterebbe di una coppia di ladre seriali tra le altre cose già note alle forze dell'ordine, che sono state notate dal personale della Polfer mentre guadagnavano l'uscito della stazione con una fretta sospetta, stando bene attente a coprirsi il volto con cappelli e fazzoletti per celarlo alla vista delle telecamere. Un comportamento apparso subito sospetto, tanto da indurre gli agenti a raggiungerle e a fermarle per un controllo.

Nel mirino delle ladre una turista statunitense

Nessuna particolare sorpresa quindi quando gli agenti le hanno trovate in possesso di 4000 euro che, da quanto ricostruito poco dopo visionando i filmati del circuito di videosorveglianza, avevano sottratto a un turista statunitense. Dopo aver verificato i nominativi, i poliziotti hanno deciso di procedere con la perquisizione e così una delle due donne si è tradita nel tentativo di celare un rotolo di banconote. Come mostrato dal filmato diffuso assieme alla notizia dalle forze dell'ordine, le due ladre erano riuscite a derubare la malcapitata turista senza che questa si accorgesse di nulla. Restituito il denaro alla proprietaria, le due ‘mano lesta' sono state tratte in arresto e si trovano ora disposizione dell'autorità giudiziaria che dovrà stabilire se rilasciare a piede libero o emettere nei loro confronti delle misure cautelari in attesa del giudizio. Da quanto si apprende la coppia era già stata denunciata per reati simili.