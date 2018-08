Una violenta lite in strada, in piazzale della Stazione Tiburtina, sotto il cavalcavia della tangenziale. Coinvolte 3 persone che si sono prese a calci e pugni, brandendo delle bottiglie di vetro rotte. E' successo ieri sera, 18 agosto, intorno alla mezzanotte. I carabinieri della Compagnia Roma Parioli sono intervenuti con diverse pattuglie per sedare la rissa. La lite è scoppiata probabilmente per futili motivi, tra 3 immigrati. Si tratta di un cittadino libico di 22 anni, un tunisino di 23 anni e uno del Marocco di 30. I tre sono stati arrestati dai militari con l’accusa di rissa aggravata e lesioni personali. I responsabili sono tutti con precedenti e irregolari sul territorio nazionale.

Rissa in strada

Sarebbe potuta finire in tragedia la rissa che ieri sera si è svolta nei pressi della Stazione Tiburtina, ma non è successo grazie all'intervento dei carabinieri che hanno riportato la situazione sotto controllo e evitato che i tre si ferissero gravemente con il vetro delle bottiglie. Quando i militari sono intervenuti hanno dovuto faticare un bel po' per riportare la calma tra i 3 poi, due di loro sono stati portati presso il pronto soccorso dove sono stati medicati e dimessi con alcuni giorni di prognosi Poi, sono stati portati in caserma dove sono stati trattenuti, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, in attesa del rito direttissimo.