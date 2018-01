Un grave episodio di molestie sessuali è avvenuto nella serata di ieri – martedì 2 gennaio – all'interno della Stazione Termini di Roma. Erano da poco passate le 22.00 quando una giovane donna di trent'anni ha fermato degli agenti di polizia di pattuglia, spiegando di essere stata assalita sulle scale mobili che portano alla metropolitana. All'improvviso un uomo l'ha aggredita alle spalle, molestandola pesantemente, mettendole le mani sotto i vestiti per palparle le parte intime. Aggressore che immediatamente si era riuscito a dare alla fuga di fronte alla resistenza opposta dalla donna.

Molestatore riconosciuto dalla donna.

I poliziotti, diramato l'allarme, si sono immediatamente messi sulle tracce del molestatore rintracciandolo circa un'ora dopo in piazza dei Cinquecento. Si tratta di un cittadino di nazionalità tunisina di 27 anni, con precedenti e risultato senza fissa dimora Il fermo è stato effettuato in base alla descrizione della fisionomia e dei vestiti portati dall'aggressore da parte della 30enne, che successivamente lo ha riconosciuto identificandolo come il suo molestatore. Il giovane è stato tradotto nel carcere di Regina Coeli, dove si trova a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.