Il parcheggio selvaggio a Roma si fa sempre più spericolato: ieri mattina, all'alba, qualche ignoto ha lasciato la sua Fiat 500 comodamente posteggiata suo binari del trenino Termini-Centocelle, a ridosso della stazione centrale della capitale. Per rimuovere la vettura e garantire così la normale circolazione del trenino, utilizzato da migliaia di pendolari ogni mattina per muoversi tra la periferia est della città e il centro, ci sono volute ore: l'allerta è scattata attorno alle 4 del mattino, quando la 500 è stata notata da una pattuglia di vigili urbani, e il carro attrezzi è riuscito a rimuovere l'auto solo attorno alle 8. Le oeprazioni sono state coadiuvate Per questo le corse del trenino sono state sono state limitata fino a Ponte Casilino, con inevitabili disagi.

Sul posto con i vigili il personale di Ferrovie dello Stato. Non è noto ancora in che sanzioni sia incappato l'automobilista né come abbia fatto posteggiare sui binari.