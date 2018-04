in foto: Immagine di repertorio

Un grave incidente è avvenuto questa mattina all'alba su viale Enrico De Nicola, a due passi dalla Stazione Termini. Erano da poco passate le cinque del mattino, quando un'auto con al volante un ragazzo di 21 anni, ha travolto un uomo che stava attraversando la strada. Il pedone è stato soccorso dal personale sanitario del 118 giunto sul luogo e trasferito d'urgenza al Policlinico Umberto I, dove tutt'ora è ricoverato in prognosi riservata.

Da quanto si apprende il pedone investito sarebbe un cittadino di nazionalità straniera di cui non si conosce l'identità, non avendo con sé al momento dell'incidente nessun documento. La posizione del giovane alla guida è invece al vaglio. I caschi bianchi del I Gruppo della Polizia Locale hanno eseguito i rilievi del caso per stabilire la dinamica dell'incidente ed eventuali responsabilità.