Momenti di vero e proprio terrore per una coppia di giovani genitori che, nella giornata di ieri venerdì 17 gennaio, all'interno della Stazione Termini di Roma hanno perso la loro bambina di quattro anni. Un momento di distrazione, la folla della stazione al venerdì pomeriggio, e la bambina si è allontanata senza che i genitori se ne accorgessero. La mamma e il papà si sono rivolti alle forze dell'ordine per avere aiuto, scoprendo poco dopo che per fortuna la bambina era stata notata da due agenti della Polizia Ferroviaria mentre vagava spaurita all'interno del terminal.

Mentre un agente si prendeva cura della bambina, riuscendo a farsi dire il nome dei genitori, altri due agenti si mettevano sulle tracce di questi ultimi, riuscendo a rintracciarli pochi minuti dopo. Una storia per fortuna a lieto fine: solo un bello spavento e la famiglia si è potuta riabbracciare e proseguire il suo viaggio.

Termini: due turisti giapponesi rapinati in hotel

Sempre nella giornata di ieri, un altro fatto di cronaca è avvenuto nella zona della stazione. Qui due turisti di nazionalità giapponese sono stati rapinati all'interno della loro camera d'albergo. La coppia era appena arrivata nella capitale per qualche giorno di vacanza, quando sono si sono visti uno sconosciuto fare irruzione nella loro stanza d'albergo, rapinandoli dei contanti che avevano con loro, di un telefono cellulare e di un tablet. Minacciati e spaventati i due turisti hanno consegnato tutto ciò che il rapinatore chiedeva loro, uscendone per fortuna traumatizzati ma senza conseguenze fisiche. Gli agenti del commissariato Viminale sono ora sulle tracce del malvivente.