Una buona notizia in arrivo per i golosi romani e per i passeggeri di passaggio per la Stazione Termini: sta per sbarcare nella capitale Martinucci, storica catena di bar che dal Salento ha conquistato la Puglia. Segni particolari: dei pasticciotti annoverati in maniera unanime tra i migliori in circolazione. La storia inizia 70 anni fa, quando il venditore ambulante di gelato Giovanni Martinucci sposta Annunziata Panese, la cui famiglia ha un forno a Specchia, in Salento. Dolcetti, biscotti, gelati e spumoni si incontrano e Rocco Martinucci, il figlio della coppia, nel dopoguerra comincerà una produzione di carattere industriale moltiplicando i punti vendita. Abilità imprenditoriale e sapori della tradizione di si incontrano fino a fare del marchio Martinucci un brand riconoscibile, che ora varca per la prima volta i confini regionali della Puglia.

Per chi non lo conoscesse i pasticciotti sono un dolce tipico della pasticceria leccese e salentina. Dentro uno scrigno di pasta frolla croccante, è racchiuso un cuore di crema pasticciera, e vanno gustati caldi. Esistono molte varianti, la più comune delle quali prevede la presenza di un'amarena. Un'ottima alternativa dolce al cornetto per colazione.