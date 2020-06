in foto: L’intonaco crollato alla stazione ferroviaria di Civitavecchia

Parte dell'intonaco della stazione ferroviaria di Civitavecchia è crollato. Si tratta nello specifico, come si nota dalla foto diffusa dai vigili del fuoco, di un'ampia porzione di soffitto nei pressi del binario 1. Il crollo è avvenuto intorno alle ore 21.30 della serata di ieri, mercoledì 17 giugno, nella stazione nei pressi della via Aurelia, sul lungomare a Nord della provincia di Roma. L'intonaco si è staccato improvvisamente, precipitando al suolo e si è frantumato. Da quanto si apprende, fortunatamente in quel momento non stava passando nessuno, e non ci sono feriti. Solo tanta paura per i pochi passeggeri presenti a quell'ora nella stazione, in discesa dai convogli o in attesa in banchina, che hanno udito un forte rumore e si sono allarmati, avvicinandosi per vedere che cosa fosse successo e se fosse rimasto coinvolto qualcuno.

Gli utenti hanno notato i calcinacci al suolo e una parte di soffitto completamente crollata, ma nessuna persona, così hanno dato l'allarme, per evitare che qualcuno potesse farsi del male avvicinandosi all'area lasciata incustodita. Ad intervenire sul posto i vigili del fuoco, che hanno rimosso le parti di soffitto ancora pericolanti e messo in sicurezza la zona, transennando anche la pensilina e le scale fino alle scale e al binario 2, per interdire il passaggio ai viaggiatori, fino a quando non interverranno i tecnici preposti a riparare il danno. Presente per gli accertamenti del caso anche la Polizia Ferroviaria e il personale tecnico di Rete Ferroviaria Italiana (Rfi).