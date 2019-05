in foto: Immagine di repertorio

Un grave incidente è avvenuto nel pomeriggio di oggi – giovedì 24 maggio – sulla strada statale 156 dei Monti Lepini in provincia di Latina. Qui nello schianto frontale tra due auto sono morte madre e figlia. Lo schianto violentissimo non ha lasciato scampo alla donna e alla figlia: i medici non hanno potuto fare altro che constarne il decesso. L’uomo al volante dell’altra macchina è rimasto gravemente ferito ed è stato trasportato in eliambulanza al Policlinico Umberto I di Roma.

Poco prima, sulla stessa strada un altro frontale. Nel territorio di Prossedi, si sono scontrati un tir è una vettura. Nell’impatto, violentissimo tra l’auto e il mezzo pesante, è rimasto ferito un uomo di cinquantacinque anni residente a Frosinone. Sul posto i vigili del fuoco che hanno estratto l’uomo dalle lamiere della sua Peugeot 206, affidandolo alle cure mediche del personale sanitario giunto a bordo di un’autoambulanza. Trasferito d’urgenza all’ospedale di Frosinone, è stato ricoverato in codice rosso e le sue condizioni da quanto si apprende sono estremamente gravi. Le forze dell’ordine hanno provveduto ai rilievi del caso per stabilire la dinamica dell’incidente e accertare eventuali responsabilità, per poi di disporre la rimozione dei mezzi incidentali e la messa in sicurezza della sede stradale.

Incidente a Sabaudia: 4 feriti

Sempre in provincia di Latina, questa volta nel territorio di Sabaudia, si è verificato oggi un altro grave incidente. Qui due vetture si sono scontrate è una ha finito la sua corsa fuori strada. Le persone soccorse dalle ambulanze sono state quattro, una delle quali si trova in gravi condizioni. persone sono rimaste ferite in un incidente stradale a Sabaudia, in provincia di Latina. Due auto si sono scontrate e una è uscita fuori strada. I feriti sono stati soccorsi prima dagli automobilisti di passaggio, poi da l’ambulanza che li ha trasportati in ospedale, una in codice rosso.