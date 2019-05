in foto: Immagine di repertorio

Grave incidente stradale a Sabaudia, in provincia di Latina, dove sono rimaste ferite quattro persone, tra le quali una si trova in condizioni molto serie. Il sinistro è avvenuto all'altezza di Borgo San Donato, nel territorio Pontino. Secondo le informazioni apprese a scontrarsi sono state due auto, che, per motivi non noti, sono entrate in colluttazione. Non è chiaro come sia avvenuto l'incidente, la ricostruzione della dinamica è ancora in corso. Ciò che è certo è che una di queste ha perso il controllo ed è finita fuori strada. Paura tra gli automobilisti in transito che hanno notato la scena e si sono allarmati per l'accaduto, preoccupandosi per le condizioni di salute delle persone coinvolte. I conducenti degli altri veicoli si sono fermati a prestare soccorso e hanno richiesto l'intervento di un'ambulanza.

Sul posto, ricevuta la chiamata d'emergenza, è intervenuto il personale sanitario del 118 arrivato in ambulanza che ha soccorso le vittime e le ha trasportate in ambulanza all'ospedale. Una tra queste, è stata soccorsa in codice rosso, ferita gravemente e trasferita all'ospedale Santa Maria Goretti di Latina". Presenti per gli accertamenti necessari scientifici necessari al caso gli agenti della polizia stradale che stanno indagando sul caso per ricostruire la dinamica del sinistro ed accertare eventuali responsabilità da parte dei conducenti dei due veicoli. Secondo quanto appreso nessuno sarebbe comunque fortunatamente in pericolo di vita.