Una fiaccolata per ricordare Pamela Mastropietro, la 18enne trovata a pezzi in due valigie nelle campagne di Pollenza, Macerata. Per questa sera, 13 aprile, a Roma il coordinamento delle Associazioni a Tutela delle Vittime Dimenticate ha organizzato un corteo che partirà alle ore 19 in via Saluzzo e terminerà in piazza Re di Roma, dove interverranno i familiari di Pamela e le associazioni aderenti all'iniziativa. Sempre oggi, così ha deciso l'amministrazione capitolina, a piazza Re di Roma verrà posta una targa in ricordo della ragazza. La ragazza abitava insieme alla madre proprio nel quartiere Appio-Latino di Roma.

Gli organizzatori spiegano così i motivi che li hanno spinti ad organizzare l'iniziativa: “Pamela non può essere dimenticata per questo riteniamo importante che l’amministrazione capitolina abbia deciso di porre una targa a Piazza Re di Roma proprio lo stesso giorno e nelle stesso luogo in cui si svolgerà ed arriverà il corteo che vedrà la partecipazione di numerose associazioni e vittime dimenticate. La sua uccisione, così violenta, barbara, efferata, oltre a sconvolgerci al di là di ogni immaginabile, ci pone anche tanti interrogativi, sul nostro Stato, sulla nostra classe politica. Dove erano i responsabili della struttura nella quale Pamela era in cura quando si è allontanata? Perché nessuno la controllava? È urgente svolgere verifiche approfondite su come funzionino queste strutture e su come vengano gestiti gli ingenti fondi pubblici di cui esse sono destinatarie: perché Pamela non è stata la prima e non sarà l’ultima ad essere vittima di questa palese mala gestione. Storie di allontanamenti o di fughe simili, si sentono sempre più spesso, oltre a morti sospette ed a tentativi di suicidi. La madre era certa che lì, in quella comunità, Pamela sarebbe stata seguita bene, sperava di vederla tornare a sorridere. Invece no, Pamela è stata uccisa, da alcuni barbari, che allo stato dei fatti sembrano corrispondere ad alcuni immigrati nigeriani, giunti clandestinamente in Italia, non per riscattarsi ma per delinquere, per spacciare droga".

Queste le associazioni che hanno aderito alla fiaccolata: Antares onlus (Associazione Nazionale Tutela Adolescenti Residenti), Officina delle Idee 23, Risorgimento Liberale, Comitato Nazionale Difesa Bambini e Famiglia, Donne per la Sicurezza Onlus, Fare Ambiente, Movimento Nazionale per la Sovranità, Difendiamo l’Italia, Osservatorio Vittime Violenza.