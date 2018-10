"Il Comune di Roma si costituirà parte civile. Già dato mandato all'avvocatura", annuncia la sindaca di Roma Virginia Raggi, che questa sera ha partecipato alla fiaccolata per Desiree Mariottini, la 16enne uccisa, drogata e violentata in un palazzo abbandonato a San Lorenzo Roma. "Mi preme di dire una cosa, come donna e come madre più che da sindaca: sono scioccata dalla brutalità di questo gesto e per come queste cose siano ancora possibili. Noi oggi siamo qui insieme ai cittadini di San Lorenzo, c'è un quartiere che sta manifestando il suo amore nei confronti di questa ragazza, che veramente è stata brutalizzata", ha sottolineato Raggi.

Si sono verificati diversi momenti di tensione in quella che sarebbe dovuta essere una fiaccolata silenziosa. E invece una parte del corteo ha gridato più volte accuse "contro gli spacciatori e i delinquenti del quartiere". "Fuori i mostri dal quartiere", ha gridato qualcuno. E una donna ha risposto: "I mostri siete voi". La reazione ha scatenato un battibecco, che fortunatamente si è risolto in pochi minuti. Tensione anche davanti al palazzo abbandonato dov'è stato ritrovato il corpo di Desiree. Qualcuno ha urlato contro "gli stranieri che compiono reati", ma alcuni degli amici di Desiree hanno chiesto silenzio e per qualche minuto tutti si sono ammutoliti.