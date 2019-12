Il 18 dicembre esce in tutti i cinema l'ultimo episodio di Star Wars 9, ‘L'ascesa di Skywalker', ultimo film della saga di George Lucas, iniziata nel 1977 e ancora in corso. Diretto da J.J. Abrams e scritto da Chris Terrio, è il terzo e ultimo film della trilogia di Guerre Stellari composta da ‘Il Risveglio della Forza', uscito nel 2015, e ‘Gli Ultimi Jedi', del 2017. In questo episodio, della durata di 141 minuti, quel che rimane della Resistenza deve affrontare ancora una volta il Primo Ordine, in quella che con tutta probabilità sarà l'ultima battaglia conclusiva della saga. Punto chiave di Star Wars 9 sarà ovviamente lo scontro tra Rey e Kylo Ren, che nel trailer combattono su quella che sembra una seconda Morte Nera, mentre in un altro frame del video sembrano essersi alleati. Sono molti gli interrogatovi che dovrà risolvere ‘L'ascesa di Skywalker': qual è il vero passato di Rey, cos'è che ancora non sappiamo? Kylo Ren continuerà a stare dalla parte del lato oscuro, oppure alla fine sceglierà il bene? Con quest'ultimo episodio, la saga di Star Wars dovrebbe terminare, anche se non è detto che Disney non riservi comunque delle sorprese decidendo di produrre altre trilogie o nuovi spin-off.

Star Wars 9 a Roma, i cinema che proiettano ‘L'ascesa di Skywalker'

Ovviamente Star Wars 9 sarà l'elemento forte del cinema natalizio del 2019, ed è probabile che la maggior parte delle sale di Roma – se non tutte – decidano di proiettarlo anche in diversi orari. I biglietti possono essere prenotati già da ora tramite i siti ufficiali per avere un posto assicurato il 18 dicembre. I cinema di Roma che proietteranno ‘L'Ascesa di Skywalker' già da domani sono:

Multisala Barberini

The Space Cinema

Cinema Multisala Lux

Cinema Adriano

Multisala Odeon

Multisala Andromeda

Cinema Broadway

Multi Cinema Madison

UCI Cinemas Porta di Roma

Cinema Atlantic

Multisala Starplex Roma Ottavia

Stardust Village

The Space Cinema

UCI Cinemas Roma Est

A Roma i cinema che proietteranno ‘Star Wars 9 – L'Ascesa di Skywalker' in 3D sono il Multisala Starplex Roma Ottavia e il UCI Cinemas Roma Est . Per chi volesse invece godersi la visione di Guerre Stellari in IMAX 3D, può optare per UCI Cinemas Porta di Roma.

Le reazioni alla première mondiale di Star Wars 9

La première mondiale di Star Wars 9 – L'Ascesa di Skywalker, si è tenuta a Los Angeles il 17 dicembre. Nonostante – per ovvi motivi – non siano state fatte recensioni sull'ultimo episodio della trilogia iniziata da George Lucas, in pochi secondi l'hashtag #StarWarsTheRiseofSkywalker è diventato trend topic su Twitter. Le reazioni di chi l'ha visto sono state le più diverse: c'è chi lo ha definito ‘il film più involuto di tutta la serie', lamentando un pastrocchio tra varie trame che ha reso il tutto molto difficile da comprendere, e chi ha invece accolto con entusiasmo la fine della battaglia epica tra Resistenza e Primo Ordine.

La nascita della saga di Star Wars e il primo film nel 1977

La saga di Star Wars, ideata da George Lucas, è cominciata nel 1977. La prima trilogia è quella cosiddetta ‘originale', ed è composta da ‘Episodio IV – Una Nuova Speranza', ‘Episodio V – L'Impero Colpisce Ancora' ed ‘Episodio VI – Il Ritorno dello Jedi'. Sedici anni dopo l'uscita del primo film, George Lucas decise di creare un'altra trilogia, composta da ‘La minaccia fantasma', ‘L'attacco dei cloni' e ‘La vendetta dei Sith'. Nel 2012 Disney ha acquistato i diritti della serie e dato vita a una nuova trilogia, di cui Star Wars 9 è l'episodio conclusivo. Di questa saga fanno parte anche i due spin-off di Guerre Stellari: ‘Rogue One' e ‘Solo', diretti rispettivamente da Gareth Edwards e Ron Howard.