Sporca, ma soprattutto invasa dai gabbiani. E' questa la fotografia di Roma che il corrispondente dall'Italia del New York Times Jason Horowitz racconta nel suo articolo pubblicato oggi sul quotidiano statunitense. "Per anni i romani si sono lamentati del degrado della loro città: le buche, gli autobus in fiamme, i parchi incolti e la spazzatura non raccolta, che puzza le sue strade e intasano il suo fiume. Ma i gabbiani non si lamentano degli spazi cresciuti e del cibo gratuito, e il loro rombante rituale del tramonto che circonda il Foro e il Palatino non è di buon auspicio per Roma", scrive il giornalista americano. La popolazione dei gabbiani, si legge ancora nell'articolo, "è cresciuta negli ultimi anni fino a decine di migliaia, secondo alcuni esperti. Anche la loro dimensione fisica è cresciuta". Per diminuire il numero dei gabbiani, osserva Horowitz, bisognerebbe pulire la città.

Pd: "Roma messa alla berlina dai quotidiani mondiali"

“Roma viene messa alla berlina dai quotidiani mondiali. Ormai non si parla più della Capitale d’Italia come la Città della storia e della magnificenza, ciò che emerge è solo degrado, incuria, sporcizia e abbandono. Delude tutti noi cittadini leggere l’articolo del New York Times dove si racconta una Roma sporca e invasa da gabbiani e non solo", attacca la consigliera comunale del Partito democratico Ilaria Piccolo. "È imbarazzante – continua Piccolo – che lo scenario internazionale riconosca e descriva la Città eterna circondata da bruttezza e degrado. Con questa amministrazione a 5 stelle l’eco dello scempio è talmente potente che riecheggia in tutto il mondo".